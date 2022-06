Kaká, ex-jogador de futebol - Reprodução/Instagram Kaká

Publicado 29/06/2022 17:46

Rio - O ex-jogador Kaká concluiu recentemente o curso para treinadores organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o ex-meio-campista está apto para treinar equipes de todo o país. Em um evento na capital paulista, Kaká afirmou que não descarta a possibilidade de assumir o comando da equipe sub-20 do São Paulo após a saída de Alex e, inclusive, revelou já ter conversado com Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube.

"Quero terminar os estudos para depois ver as oportunidades que vão aparecendo. Não sei quanto tempo o São Paulo tem para decidir, se já tem um nome para trazer para o lugar do Alex, mas tenho meus prazos. É legal que as conversas com ele (Belmonte) sempre foram muito claras e muito sinceras dos meus tempos e etapas. Terminar em novembro esse curso (gestão de futebol na UEFA) e depois ver as oportunidades", disse o ex-jogador.

Kaká está na fase final do Curso de Gestão de Futebol, organizado pela UEFA. O ex-jogador disse, ainda, que irá aproveitar o ano de Copa do Mundo para aprender mais e aproveitar as oportunidades que forem aparecendo.

"Faço planejamentos de curto, médio e longo prazo. Pensando muito nesse ano é terminar o curso de gestão esportiva de UEFA, termino em novembro. Aproveitar esse ano de Copa do Mundo, muitos eventos esportivo acontecendo e depois decidir no ano que vem as oportunidades que vão aparecendo. Estou muito focado em terminar os estudos esse ano e aproveitar", finalizou Kaká.