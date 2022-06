Robert Lewandowski deseja deixar o Bayern de Munique - Foto: Divulgação/AFP

Robert Lewandowski deseja deixar o Bayern de MuniqueFoto: Divulgação/AFP

Publicado 29/06/2022 17:38 | Atualizado 29/06/2022 17:39

Rio - O interesse do Barcelona por Robert Lewandowski pode ter evoluído, mas ainda assim as chances continuam sendo pequenas para o atacante polonês, de 33 anos, deixar o clube alemão. Durante um evento, o presidente de honra dos bávaros, Uli Hoeness, que já comandou a diretoria até 2019, afirmou que, independente do valor, o veterano não deve ir embora nesta janela de verão.

Além disso, Hoeness indicou ao Barcelona para diminuir o esforço pela contratação do atacante. O porta-voz do Bayern deixou claro que Lewandowski deve cumprir o contrato até junho de 2023.

"Não sei nada sobre uma nova oferta do Barça. Do jeito como as coisas estão em Munique, do que eu ouvi em várias conversas, o Barcelona pode se poupar de fazer mais ofertas. As declarações do Bayern foram claras, dizem que Robert deverá cumprir seu contrato", afirmou Hoeness.



De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Barcelona comunicou que encaminhará uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 219,8 milhões), para chegar ao valor que poderia ser considerado pelo Bayern, segundo a imprensa europeia. No entanto, o clube alemão reafirmou que Lewandowski vai cumprir o contrato.

"Aparentemente, são artistas financeiros, que apesar da alta dúvida econômica que têm, ainda podem encontrar um banco que dará dinheiro para pagar contratações tão caras como esta. Para ser honesto, não posso entender muito bem", concluiu.

Apesar do desejo do Barcelona pela possível chegada de Lewandowski, o atacante afirmou que não fará movimentos para forçar a saída do Bayern. Além disso, para que a contratação seja efetivada, o clube espanhol teria que vender jogadores e fazer reduções salariais para ser compatível ao tamanho do movimento dessa transferência.