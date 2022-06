Richarlison está mais perto de ser negociado com o Tottenham - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 29/06/2022 16:28

Os problemas financeiros do Everton podem acelerar a venda de Richarlison. O clube inglês deve realizar o negócio nos próximos dias, já que o prazo para incluir qualquer tipo de receita de transferências e evitar punições vai até quinta-feira, de acordo com o atual ciclo de quatro anos do Fair Play instituído pela Premier League. As informações são do "GE".

Nos últimos três anos, o Everton acumulou um prejuízo de 372 milhões de libras (algo em torno de R$ 2,3 bilhões na cotação atual). Apesar de ser possível realizar algumas deduções, o valor ainda está acima do limite de 105 milhões de libras (cerca de R$ 662 milhões) estipulado pela Premier League. Falta ainda incluir na conta o resultado financeiro da atual temporada.

O elenco que brigou pra não cair no último Campeonato Inglês tem Richarlison como melhor opção para realizar uma grande venda. O brasileiro atraiu o interesse de Tottenham e Chelsea, mas as negociações ainda estão em progresso.

O Tottenham tem conversa adianta com o Everton e está otimista por um acerto. Conforme o jornal "The Telegraph", o clube de Londres chegou a oferecer 20 milhões de libras (R$ 126 milhões) mais o atacante Bergwijn, mas o Everton recusou porque precisa lucrar com o negócio.

Com foco em contabilizar lucro para a melhora das finanças, o Everton, que adquiriu o brasileiro por 40 milhões de libras (aproximadamente R$ 198 milhões na cotação da época), pede no mínimo 60 milhões de libras (R$ 378 milhões) para realizar a transação. Caso não consiga cobrir os prejuízos, o clube pode ficar limitado a fazer contratações na próxima temporada. Na janela do verão europeu de 2021, o clube já diminuiu os investimentos e gastou apenas 1,7 milhão de libras (em torno de R$ 12,4 milhões na cotação da época).