Jorge JesusFernebahçe / Divulgação

Publicado 29/06/2022 14:55

Jonathan Silva Divulgação

Rio - Recém-chegado ao Fenerbahçe, Jorge Jesus segue de olho no mercado brasileiro em busca de possíveis reforços. De acordo com o jornal turco “Sabah“, o ex-técnico do Flamengo pediu ao clube a contratação de Jonathan Silva, lateral-esquerdo que está de saída do Botafogo.