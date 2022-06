Lenglet não foi muito aproveitado por Xavi na última temporada - Reprodução/Instagram

Lenglet não foi muito aproveitado por Xavi na última temporadaReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2022 14:13

Fora dos planos do técnico Xavi para a próxima temporada, Lenglet pode se transferir para Premier League. De acordo com o jornal 'Marca', da Espanha, o zagueiro deseja jogar no Tottenham e os clubes iniciaram conversas pelo empréstimo do jogador, que tem contrato com o Barcelona até 2026.

Lenglet, segundo a publicação, teria acenado positivamente quanto a ideia de jogar sob o comando de Antonio Conte na Champions League 2022/2023. O Barça, por sua vez, já acertou a chegada de Christensen para a próxima temporada.



A questão salarial ainda está sendo acertada pelos clubes, já que o Tottenham indicou que não tem condições financeiras para arcar com os vencimentos de maneira integral, desejando uma divisão. A transferência definitiva também foi descartada pelo clube inglês, que deseja um empréstimo.



Na última temporada, Lenglet não foi titular na defesa do técnico Xavi. O zagueiro atuou somente em 27 partidas pelo Barcelona e deve perder espaço na próxima jornada devido aos novos reforços do clube catalão.