Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 29/06/2022 11:52

O Barcelona realizou uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 219,8 milhões) mais bônus ao Bayern de Munique pela contratação do atacante Robert Lewandowski para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O atacante polonês confirmou novamente sua intenção de vestir a camisa blaugrana e agradeceu a boa relação que seu empresário está tendo com Joan Laporta, presidente culé. No entanto, o futuro do atleta segue incerto.



Lewandowski já declarou publicamente o desejo de deixar o Bayern de Munique, clube com quem tem contrato até 2023. No entanto, os bávaros fazem jogo duro em relação a saída do artilheiro mesmo após a chegada de Sadio Mané.



Caso não aceite negociar o veterano de 33 anos nesta janela, o clube alemão deve perdê-lo sem custos na próxima temporada. Cada vez mais distante de Raphinha, o Barça trata a chegada de Lewandowski como prioridade.