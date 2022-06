Tini Stoessel e Rodrigo de Paul estão namorando - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2022 11:42

Rio - O namoro entre a cantora Tini Stoessel e o jogador Rodrigo de Paul já não é mais uma especulação. Na semana passada, ela acompanhou o meio-campista no aniversário de Messi, em Ibiza. No entanto, de acordo com o jornalista Rodrigo Lussich, do programa 'Socios del show', Messi teria aproveitado a presença do companheiro de seleção para dar alguns conselhos e pedir mais discrição.

fotogaleria

"Messi e outro jogador conversaram com De Paul e pediram para ele diminuir a exposição na mídia e as publicações em seu perfil. Solicitaram para De Paul afrouxar um pouco porque a comissão técnica, o elenco e seus ambientes (esposas) não estariam gostando", assegurou o jornalista.

A solicitação também teria partido do técnico do Atlético de Madrid. "Simeone também fez esse pedido. Ele não está feliz com tudo o que está vendo. Porque De Paul poderia fazer tudo o que faz com Tini, mas não se mostrar tanto", continuou Lussich.



Mas isso não é tudo. Segundo o mesmo jornalista, a relação de Tini com as esposas dos restantes jogadores não é boa. Isso porque, a maioria delas é muito amiga da ex de De Paul, Camila Homs.



"Claramente há todo um ambiente das esposas dos jogadores que não querem Tini", sentenciou.