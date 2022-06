Saltador cubano Luis Gustavo Alvarez dá susto após sofrer pancada - Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2022 14:50

O cubano Luiz Gustavo Alvarez sofreu um acidente e bateu com o pé no trampolim durante o voo na prova de saltos ornamentais na categoria por equipes do Mundial de Esportes Aquáticos nesta quarta-feira, em Budapeste, na Hungria. O saltador caiu de mau jeito na piscina e tirou nota zero na disputa pela medalha da competição. Porém, mesmo com a pancada, o atleta saiu da água sem aparentar estar lesionado.

Saltador cubano não aparentou ter se lesionado após pancada Foto: Reprodução

No ranking, a China confirmou o favoritismo e conquistou o ouro, com 391,40 pontos. A França (358,50) e Grã-Bretanha (357,60) completaram o pódio. O Brasil ficou próximo de uma medalha inédita, mas acabou sendo ultrapassado nas rodadas finais. Os saltadores brasileiros Ingrid Oliveira e Rafael Fogaça terminaram na sexta posição com 348,55 pontos.