Tite, técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/06/2022 15:36

Rio - Restando pouco menos de 150 dias para a Copa do Mundo, o técnico Tite finaliza os últimos detalhes de sua preparação para o Mundial. Durante o "Prêmio Fui Clear do Futebol Brasileiro", o experiente treinador foi perguntado sobre como estava sua cabeça, restando pouco tempo para a disputa do torneio no Catar.

Conversei com Tite, técnico da Seleção Brasileira, sobre os últimos momentos antes da Copa do Mundo, além de pedir um recado para a Pia Sundhage e as jogadoras da Seleção Feminina. pic.twitter.com/TAn4iIANVa — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) June 29, 2022

"Cabeça e coração estão bem. Expectativa normal e humana e uma equipe toda de trabalho que pode nos proporcionar este acompanhamento para que a gente tenha o maior número de informações corretas e verdadeiras para poder fazer as escolhas", afirmou o comandante.

Tite também mandou um recado para a técnica Pia Sundhage e as atletas da seleção feminina, que se preparam para a disputa da Copa América do Equador.

"O nosso convívio com a Pia é diário dentro do Departamento de Seleções. O nosso engajamento no sentido de preparação, da seleção feminina e nosso (seleção masculina) também, é um processo de evolução que ela tem por sua qualidade e pelo grupo da seleção feminina", disse.

Pouco antes da chegada de Tite, o ex-jogador Dadá Maravilha havia dito que Hulk, do Atlético-MG deveria ser convocado para a disputa do Mundial. Questionado sobre a presença do atacante do Galo, Tite aproveitou para fazer uma brincadeira com o ex-atleta:

"Dadá, eu vou te convocar!", brincou o treinador.