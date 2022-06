UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 29/06/2022 15:23

Rio - Tradicional palco das lutas do UFC, a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe neste fim de semana o UFC 276, um dos eventos mais esperados do ano, com duas disputas de cinturão e três brasileiros em ação. O nigeriano Israel Adesanya, atual campeão da divisão dos médios (até 77kg) e terceiro do ranking peso por peso, defende pela quinta vez o título diante do americano Jared Cannonier, segundo do ranking da categoria. Outro que defende o cinturão é o australiano Alexander Volkanovski, que completa a trilogia contra o americano Max Holloway, ex-campeão peso-pena (até 65,8kg). O evento que conta com a participação de três brasileiros terá a transmissão do Combate.



Depois de cinco vitórias consecutivas, duas delas desde a sua estreia no UFC, o paulista Alex Poatan volta ao octógono para enfrentar o americano Sean Strickland, quarto do ranking entre os médios. Ainda pelo card principal, o paulista Pedro Munhoz, que vem de duas derrotas na divisão dos galos (até 61,2kg), busca reencontrar o caminho das vitórias diante do americano Sean O’ Malley, que venceu os seus últimos três combates.

Já pelo card preliminar, o mineiro André “Sergipano” vai em busca da sua nona vitória seguida contra o jamaicano Uriah Hall – este contratado após a participação no reality show ‘The Ultimate Fighter’ e que venceu quatro das suas últimas cinco lutas.



UFC 276



CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Jessica-Rose Clark x Julija Stoliarenko

Peso-médio: Brad Tavares x Dricus Du Plessis

Peso-mosca: Jessica Eye x Maycee Barber

Peso-médio: Uriah Hall x André “Sergipano”

Peso-leve: Jim Miller x Donald Cerrone

Peso-meio-médio: Ian Garry x Gabe Green

Peso-leve: Brad Riddell x Jalin Turner



CARD PRINCIPAL:

Peso-meio-médio: Robbie Lawler x Bryan Barberena

Peso-galo: Pedro Munhoz x Sean O'Malley

Peso-médio: Sean Strickland x Alex Poatan

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-médio: Israel Adesanya x Jared Cannonier