Publicado 29/06/2022 16:00

Rio - O meia Gabriel Pires, de 28 anos, voltou à pauta do futebol carioca nesta quarta-feira. O jornal português "A Bola" noticiou que o Flamengo e o Botafogo disputam a contratação do jogador, que pertence ao Benfica, e que disputou a última temporada pelo Al-Gharafa, do Catar.

O Botafogo negou interesse no jogador, mas com as dificuldades que vem tendo para contratar reforços para o segundo semestre, o nome de Gabriel voltou à pauta. Já no Flamengo, o clube carioca deseja contratar um jogador para a posição. Andreas Pereira está de saída, rumo ao Manchester United.

Gabriel Pires teve passagem pelas divisões de base do Vasco e se transferiu para o futebol italiano. Antes de chegar ao Benfica, o meia defendeu o Leganés, da Espanha. Em sua última temporada, ele defendeu o Al-Gharafa, do Catar, e atuou em 31 jogos, com sete gols e dez assistências.