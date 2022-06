Troféu da Copa do Mundo será entregue em dezembro, no Catar - Divulgação/Fifa

Troféu da Copa do Mundo será entregue em dezembro, no CatarDivulgação/Fifa

Publicado 29/06/2022 18:35

Começa na terça-feira, dia 5 de julho às 6h, a última etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro. A Fifa e o Comitê Organizador Local colocarão à disposição os bilhetes que sobraram nas outras duas vezes.



Agora com todas as seleções definidas, após as classificações de País de Gales, Costa Rica e Austrália nas repescagens, estarão disponíveis as quatro categorias de preço, e cada torcedor poderá adquirir até seis ingressos por jogo, com limite de 60. A venda acontecerá até 16 de agosto e será por ordem de chegada.



Ao todo, 1,8 milhão de ingressos já foi comprado por torcedores. Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Índia, Arábia Saudita, Espanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, além do Catar, são os países com mais compras.



A Copa do Mundo no Catar será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O Brasil estreia no dia 24, contra a Sérvia.