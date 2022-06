Edmundo - Reprodução

Publicado 30/06/2022 11:00

Rio - Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo revelou uma conversa que teve no passado com Neymar. O Animal revelou que o atual camisa 10 da seleção brasileira havia dito que teria o desejo de atuar por uma equipe do futebol brasileiro.

"Ele já confidenciou para mim, quando eu só elogiava o Neymar porque depois que eu fiz algumas críticas perdi o prazer de ser amigo dele. Ele confidenciou que era palmeirense, que jogava com a camisa 7 e que era um sonho voltar para o Palmeiras. Estou falando o que ele disse para mim. Não estou dizendo que isso vai acontecer", disse Edmundo em seu canal no YouTube.

Neymar e o PSG vivem um momento de turbulência. O clube francês não teria o interesse de manter o brasileiro na próxima temporada. No entanto, o atacante não teria planos de deixar a equipe de Paris.