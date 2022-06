Seleção brasileira conquistou o penta em 2002 - CBF

Publicado 30/06/2022 12:26

Rio - O dia 30 de junho é uma data especial para o esporte brasileiro. Em 2002, depois da vitória sobre a Alemanha por 2 a 0, a seleção brasileira conquistou, no Japão, o seu quinto e último título mundial de futebol. Vinte anos depois, o programa "Tá Na Área", do SporTV, reúne os pentacampeões Edilson, Lúcio e Ricardinho para relembrar boas histórias e contar alguns dos bastidores daquela trajetória.

O programa especial, apresentado Magno Navarro e Igor Rodrigues, recebe ainda os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes; além do cantor Zeca Pagodinho, intérprete do samba "Deixa a Vida Me Levar", que embalou a torcida brasileira e a "Família Scolari" até o título. O encontro irá acontecer nesta quinta-feira, às 17 horas.



A ligação da seleção brasileira com músicas em época de Copa do Mundo não é nenhuma novidade. Mas se tem um hit que até hoje marca as comemorações e a conquista do penta é o “Deixa A Vida Me Levar”. Zeca Pagodinho revela que ficou surpreso ao ver o sucesso sendo cantado pelos jogadores e o técnico Felipão em 2002.

"A música já era sucesso, com os jogadores da seleção brasileira e o Felipão cantando então!”. O meia Ricardinho ressalta o feito e o valor daquele grupo: “O tempo acaba mostrando ainda mais a grandeza dessa conquista. Foi um prazer e um privilégio ter participado daquele grupo vencedor".

Já o atacante Edilson fala sobre a relação com os torcedores e a imprensa durante a Copa do Mundo: “Foi a última geração que teve mais contato com a imprensa e isso era muito importante. A gente vivia no meio dos repórteres e dos torcedores e isso fez com que tivéssemos uma identificação ainda maior com o povo brasileiro”, lembra.

A seleção brasileira conquistou no Japão o seu quinto e último título da Copa do Mundo. Com uma campanha irretocável, com sete vitórias, a equipe comandada por Felipão levantou a taça após derrotar a Alemanha por 2 a 0, com gols de Ronaldo Fenômeno.