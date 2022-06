Torcedores do Santos esgotaram os ingressos para jogo contra o Flamengo - Foto: Ivan Storti/Santos FC

Torcedores do Santos esgotaram os ingressos para jogo contra o FlamengoFoto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 30/06/2022 13:51

Rio - Os ingressos para o jogo entre Santos e Flamengo, às 19h deste sábado, na Vila Belmiro, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão esgotados. Comunicado na última terça-feira, os bilhetes destinados aos torcedores do Flamengo já haviam sido esgotados . E, por parte da torcida santista, restam apenas poucas entradas para os setores de PMR (Pessoa com mobilidade reduzida) e PCR (Pessoa com cadeira de rodas).