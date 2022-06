Neymar - AFP

Publicado 30/06/2022 13:15 | Atualizado 30/06/2022 13:16

Rio - Com a notícia divulgada pelo jornal "El País" que o PSG comunicou a Neymar que não deseja contar com o brasileiro para a próxima temporada, alguns clubes do futebol europeu começam a se movimentar para buscar a contratação do atacante. De acordo com o portal "UOL", o Milan deseja fechar com o camisa 10 da seleção brasileira.

De acordo com o site, a ideia é de que Neymar seja uma contratação simbólica do Milan. Segundo maior vencedor da história da Liga dos Campeões, o Rossonero voltou a conquistar o Italiano após 11 anos. A contratação do brasileiro traria um impacto grande e resgataria a imagem de glórias que o clube de Milão acabou deixando arranhar nos últimos anos.

O problema para o clube italiano seria alto custo da operação pela contratação de Neymar. O clube italiano não teria condições de bancar um investimento de padrão altíssimo. Porém, o Milan confia que o desejo do PSG de se desfazer do brasileiro poderá ajudar o clube italiano em uma possível negociação. De acordo com o "El País", o clube francês admitiria emprestar o camisa 10 da seleção brasileira e seguir pagando parte dos salários do atacante.

Neymar teria o segundo maior salário do futebol mundial, algo em torno de 49 milhões de euros por ano (R$ 268,5 milhões), além de bonificações e prêmios por objetivos alcançados. O jogador, de 30 anos, também estaria na mira da Juventus e do Chelsea.