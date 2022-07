Ex-goleiro Marcos relembra foto com Kahn após pentacampeonato brasileiro - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 21:30

Rio - Há 20 anos, o Brasil se sagrava pentacampeão do mundo ao derrotar a Alemanha na final da Copa de 2002. Em Yokohama, após o apito final, o goleiro Marcos conversou com Oliver Kahn, mas o brasileiro revelou nas redes sociais que não lembra o que disse ao rival.



- 20 anos que eu não tenho a mínima noção do que eu falei pro Kahn. Num falo inglês nem alemão, pqp - escreveu Marcos que foi titular de Felipão naquela Copa do Mundo.



Naquela partida, Kanh fez boas defesas, mas falhou no primeiro gol da Seleção Brasileira, marcado por Ronaldo. O arqueiro alemão rebateu uma bola nos pés do centroavante, que não perdoou. O camisa 9 ainda marcou o segundo para confirmar o título.



- Espero que você tenha falado: chupa! - comentou o jornalista Benjamin Back. Ex-jogadores como Amaral e Ronaldo Giovanelli também se divertiram com a publicação e comentaram na postagem, que já tem mais de 130 mil curtidas e 4,8 mil comentários.