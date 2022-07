Neymar Júnior - AFP

Publicado 30/06/2022 19:37

Rio - O renomado jornal "Marca", da Espanha, fez uma lista com os 100 melhores jogadores da temporada na Europa, na opinião de seus redatores. A listagem surpreendeu especialmente pelas baixas posições de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Além disso, o Real Madrid dominou a lista, que teve o Top-3 inteiro formado por atletas do clube Merengue.

Para o jornal, Karim Benzema foi o melhor jogador da temporada. Em seguida, o goleiro belga Thibaut Courtois, e, fechando o pódio, o atacante Vinicius Júnior, que foi o brasileiro mais bem colocado no ranking.

CR7 foi eleito o 21º melhor jogador da temporada. Lionel Mesi ficou algumas posições abaixo do português, contemplando a 26ª colocação. Já o brasileiro Neymar ficou bem abaixo do esperado, e apareceu na lista no 57º lugar.

Além de Vinicius Júnior e Neymar, outros nove brasileiros também apareceram na lista do jornal espanhol. São eles: Thiago Alcântara (Liverpool), Fabinho (Liverpool), Alisson Becker (Liverpool), Eder Militão (Real Madrid), Antony (Ajax), Bremer (Torino), Lucas Paquetá (Lyon), Diego Carlos (Sevilla) e Bruno Guimarães (Newcastle United).

Confira o Top-10 e a posição dos brasileiros na lista de melhores jogadores da temporada na Europa segundo o jornal Marca, da Espanha:

1 - Karim Benzema (Real Madrid)

2 - Thibaut Courtois (Real Madrid)

3 - Vinicius Júnior (Real Madrid)

4 - Mohamed Salah (Liverpool)

5 - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

6 - Luka Modric (Real Madrid)

7 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

8 - Robert Lewandowski (Bayern Munique)

9 - Virgil Van Dijk (Liverpool)

10 - Sádio Mané (Liverpool)

22 - Thiago Alcântara (Liverpool)

28 - Fabinho (Liverpool)

32 - Alisson Becker (Liverpool)

33 - Eder Militão (Real Madrid)

57 - Neymar Júnior (Paris Saint-Germain)

63 - Antony (Ajax)

76 - Bremer (Torino)

77 - Lucas Paquetá (Lyon)

83 - Diego Carlos (Sevilla)

89 - Bruno Guimarães (Newcastle United)