Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2022 19:25

O influencer Luva de Pedreiro concedeu entrevista ao Fantástico, da Globo, e declarou que se sentia 'prisioneiro' com o ex-empresário Allan Jesus, que teria colocado um segurança para vigia-lo em sua cidade natal, no interior da Bahia.



Luva de Pedreiro também relatou que Allan Jesus controlava todas as suas senhas das redes sociais e que ele não tinha mais a liberdade de postar seus conteúdos nos stories, fato relatado por ele nesta semana, quando foi anunciada a parceria com Falcão. Luva desabafou a alegria de poder postas "à vontade".

Ao programa, Luva falou que o ex-empresário chegou a pedir para que o jovem influencer mentisse para Neymar, mas não informou o conteúdo do assunto. A entrevista completa vai ao ar no domingo, dia 3 de julho.



Sobre a acusação de que controlava as senhas de Luva de Pedreiro, Allan Jesus se pronunciou nas redes sociais.



"Gostaria de deixar claro que fomos solicitados pelo Iran para enviar para ele todos os acessos referentes às redes sociais. Foi feito isso, temos como provar. Sobre o TikTok, que ele acabou de postar, ele estava conectado conforme esse print (exibido na tela). São dois iPhones. O 12 é meu, o 13 é o dele. Como podem ver, no dia 24 ele estava conectado. Hoje fui surpreendido e desconectado da conta do TikTok e por falta de conhecimento técnico da sua nova equipe", disse.



Luva passou a ser agenciado pela empresa de Falcão, lenda do futsal. O acordo foi firmado nesta semana, mas o ex-empresário ainda alega uma pendência por meio de uma multa de rompimento contratual que, segundo Allan Jesus, é de R$ 5,2 milhões.