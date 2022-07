João Guilherme tem 21 anos e defende o Nova Cruz-AL - Reprodução/Instagram

O jogador João Guilherme, do Nova Cruz, que disputa a segunda divisão do Campeonato Alagoano, foi esfaqueado na região do tórax, na manhã desta quinta-feira. A informação foi confirmada por meio de nota oficial nas redes sociais da agremiação. De acordo com a polícia, o principal suspeito seria o gerente de futebol do clube, Anderson Salgueiro.

A nota oficial é assinada pelo presidente do clube, Francisco Ferro. O mandatário confirmou que o jogador, conhecido como Cabelinho, foi encaminhado para o hospital. Ele repudiou a agressão.

"A Diretoria do FF Nova Cruz lamenta o ocorrido na manhã desta quinta-feira (30) com o nosso atleta, João Guilherme Clemente da Silva, a quem estamos prestando total apoio, inclusive providenciando a logística da vinda a Maceió de familiares do jogador, que se encontra internado no HGE em condição de saúde estável. O clube reitera o seu compromisso de não corroborar com qualquer tipo de violência, de forma que estaremos atentos a constatação dos fatos para tomarmos as providências cabíveis, colaborando de forma contundente com as autoridades policiais. Desde já manifestamo-nos em completo repúdio e indignação", diz a nota.

Segundo o hospital que atendeu o jovem, o estado de saúde de João é considerado estável.

"O Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, informa que a paciente João Guilherme Clemente da Silva, de 21 anos, chegou ao hospital às 9h26 de hoje (30), vítima de ferimento por arma branca na região superior do tórax. Encontra-se realizando exames de imagens e seu estado de saúde é considerado estável."

A Federação Alagoana também se pronunciou sobre o caso por meio de nota oficial.

"A Federação Alagoana de Futebol lamenta o ocorrido com o atleta João Guilherme Clemente da Silva, do FF Sport Nova Cruz. A FAF está mantendo contato com o clube para prestar ajuda ao jogador, assim como para entender o ocorrido. A Federação aguarda a apuração dos fatos para tomar as medidas cabíveis"