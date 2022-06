Renato Gaúcho - Alexandre Vidal

Renato GaúchoAlexandre Vidal

Publicado 30/06/2022 17:00

Rio - Sem clube desde que foi demitido do Flamengo após perder a final da Libertadores do ano passado, o treinador Renato Gaúcho teria recusado uma proposta milionária do futebol árabe. De acordo com informações do portal "IG", o treinador alimenta o sonho de dirigir a seleção brasileira e com isso não aceitou o convite que recebeu de um clube dos Emirados Árabes.

De acordo com o site, a proposta era de cerca de R$ 50 milhões por três temporadas. Renato ganharia algo em torno de R$ 1,4 milhão por mês. Um valor bem superior ao que recebia no futebol brasileiro, em clubes como Grêmio e Flamengo, seus dois últimos trabalhos.

Apesar das críticas que recebeu na sua passagem pelo Rubro-Negro, Renato segue confiante de que pode ser escolhido pela CBF após a saída de Tite, que irá comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.