Pochettino - AFP

Pochettino AFP

Publicado 30/06/2022 16:54 | Atualizado 30/06/2022 16:55

Rio - Após mais uma temporada sem conquistar a Champions League, o Paris Saint-Germain segue em reformulação e está prestes a dar mais um passo para o início de um novo projeto. De acordo com o jornal 'L'Equipe', o clube francês chegou a um acordo para a rescisão de Mauricio Pochettino, atual treinador da equipe.

Segundo informações da imprensa francesa, o Paris Saint-Germain aceitou pagar 10 milhões de euros (R$ 54,8 milhões) para encerrar o contrato com o treinador argentino e de sua comissão técnica.

O acerto para a saída de Pochettino é o fator decisivo para que o PSG anuncie a chegada de um novo treinador. Christophe Galtier, técnico que deixou o Nice-FRA, será o novo comandante da equipe na próxima temporada, restando apenas o anúncio oficial.

Pochettino teria contrato com o Paris Saint-Germain até 2023, mas o desempenho dentro de campo não agradou e sua saída era apenas questão de um acordo financeiro. Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé, o treinador argentino não conseguiu fazer a equipe render e mais uma vez o sonho do título da Champions ficou pelo caminho.



No comando do PSG, Pochettino conquistou apenas o Campeonato Francês, ficando pelo caminho tanto na Liga dos Campeões, quanto na Copa da França.