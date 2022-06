Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 30/06/2022 16:20

Rio - O astro do Manchester United, da Inglaterra, Bruno Fernandes, de 27 anos, não acredita que o clube inglês possa vender Cristiano Ronaldo. Em um evento em Portugal, o meio-campista comentou sobre os rumores do craque português seguir novo destino para a próxima temporada.

"Estamos de férias os dois ainda, ninguém incomoda os amigos nas férias. Espero dia 4 encontrá-lo para treinar lá [no Manchester United], não espero mais do que isso. Que eu saiba não existe mais nada do que isso, mas cada um toma conta do seu futuro. Não acredito que o clube esteja disposto a perder um valor como Cristiano", afirmou Bruno Fernandes.

De acordo com o portal britânico "The Athletic", no último domingo, Cristiano Ronaldo pode deixar o United. O dono do Chelsea, Todd Boehly foi visto em uma reunião com Jorge Mendes, empresário do atacante português, para colher informações sobre a situação do veterano. O clube inglês inicia a pré-temporada no próximo dia 4 de julho, e a tendência é de que o astro português se reapresente.