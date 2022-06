Gramado do Maracanã é motivo de polêmica entre Flamengo e Vasco - Divulgação/Twitter do Maracanã

Publicado 30/06/2022 15:18

Rio - Fluminense e Flamengo, parceiros na gestão do Maracanã desde abril de 2019, vão concorrer juntos na próxima licitação do estádio. Nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa durante a visita do prefeito Eduardo Paes ao CT Carlos Castilho para a abertura das obras de urbanização do entorno, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, revelou que terá uma reunião com o mandatário rubro-negro, Rodolfo Landim, na sexta (01/07), para formalizar a situação.

Os clubes passaram por situação complicada ao serem obrigados pela Justiça a ceder o estádio para uso do Vasco em jogo da Série B, no próximo domingo, contra o Sport. Mário explicou também porque o Flamengo foi quem trabalhou a questão jurídica. E que, no próximo contrato, não haverá essa condição, uma vez que ambos estarão em igualdade.

"A gente lamenta que em algumas situações não sejamos vistos da mesma forma. Mas isso é uma questão que estava na Justiça, uma questão contratual. O Flamengo nesse momento como concessionário principal, pelo contrato antigo, o Fluminense como interveniente. Acho que já falei em duas ou três coletivas que na próxima licitação do Maracanã nós vamos estar juntos do Flamengo. Posso antecipar que amanhã às 10h30 terei uma reunião com o presidente Landim em que deveremos formalizar a nossa parceria para participar da licitação em conjunto", relatou Mário.

O Fluminense entrou como interveniente do Flamengo na gestão do Maracanã por conta de na assinatura do contrato em 2019 não ter as Certidões Negativas de Débito (CND). Por isso, não podia negociar ou assinar contratos com o governo.