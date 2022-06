Nathália Félix é esposa de Douglas Costa - Reprodução

Nathália Félix é esposa de Douglas CostaReprodução

Publicado 30/06/2022 15:06

Rio - A esposa do atacante Douglas Costa, Nathália Felix, tirou uma "onda" com o marido nas redes sociais. No Instagram, a modelo filmou o companheiro dentro do veículo e fez um questionamento aos seus 577 mil seguidores: "Esse carro não é de velho, gente?". Depois, ela deu um print no veículo e escreveu: 'Carro de mafioso".

Carro de Douglas Costa Reprodução / Instagram

O carro de Douglas é um Bentley Bentayga. O veículo, lançado em 2016, é um automóvel de luxo que custa cerca de R$ 2 milhões no Brasil, dependendo das suas versões e opcionais. Já no mercado norte-americano, o modelo V8 gira em torno de R$ 1 milhão. Douglas Costa defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, desde fevereiro. No clube da Major League Soccer (MLS), ele soma dois gols em 13 partidas disputadas. Ele está emprestado pela Juventus.

fotogaleria

Douglas e Nathália protagonizaram uma polêmica na reta final do Brasileiro do ano passado. Em dezembro de 2021, o atacante, que defendia o Grêmio, tentou ser liberado da última partida do clube gaúcho pelo Brasileirão para a celebração de seu matrimônio. O pedido foi negado já que a equipe tricolor ainda não estava rebaixada e precisava contar com uma combinação de resultados.



Após o episódio, Nathália usou o Instagram para desabafar e justificou que a festa "já estava marcada há seis meses". Ela explicou que eles decidiram pela data em questão antes da última rodada do Campeonato Brasileiro ser adiada e conflitar com o casamento. Além disso, eles já tinham marcado a celebração para julho, mas precisaram postergar por conta da pandemia de covid-19.