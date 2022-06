Rivaldo foi decisivo na campanha do penta em 2002 - Divulgação

Rivaldo foi decisivo na campanha do penta em 2002Divulgação

Publicado 30/06/2022 14:57

Há 20 anos a Seleção Brasileira erguia o último e mais importante título de sua história. O pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002 foi em um 30 de junho e teve como um dos personagens o ex-meio-campista Rivaldo. Em entrevista ao LANCE!, o jogador relembrou a campanha invicta dos brasileiros depois de uma preparação conturbada. Com nove pontos na fase de grupos, foi nas oitavas que o jogador acreditou que a taça voltaria ao Brasil.



"Depois daquele jogo contra a Bélgica eu, particularmente, disse: 'Essa Copa é nossa', porque foi o jogo mais difícil para mim em termos de Copa do Mundo, teve um gol que o atacante da Bélgica fez em cima do Roque Júnior, que o árbitro deu falta, que até hoje tem pessoas que ficam em dúvida se foi falta ou não, mas o jogo estava muito difícil. Depois daquela vitória eu disse 'agora vamos chegar na final e vamos ser campeões'. E eu comecei a pegar confiança, eu queria ser campeão, porque eu estava com uma decepção enorme de 1998 e eu queria chegar em uma final de Copa novamente para tentar conseguir esse título que fica marcado na vida de um jogador."

A Seleção fez a campanha perfeita com sete vitórias em sete jogos. O ataque com Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo foi responsável por 18 gols na competição. O Brasil foi líder no Grupo C, com nove pontos. No mata-mata, bateu Bélgica, Inglaterra, Turquia e a Alemanha. Foi preciso uma preparação conturbada desde a decepção do vice-campeonato em 1998, Eliminatórias com campanha contestada e três treinadores no comando até que Luiz Felipe Scolari assumisse o cargo. A garantia da vaga ao Mundial aconteceu na última rodada.

"O ambiente é sempre importante, principalmente quando você vai para uma Copa do Mundo, tem que ser o ambiente melhor possível, os jogadores sempre brincando, se divertindo, a gente sabia da responsabilidade que era uma Copa do Mundo, mas os jogadores levavam aquilo como se estivessem em seus clubes, com brincadeira, era um ambiente muito legal, só que quando se ganha, se fala do ambiente, em 1998 tivemos um ótimo ambiente também, mas perdemos, então é claro que se fala mais quando se consegue a vitória, se consegue o título, o ambiente de 1998 e de 2002 foi a mesma coisa, chegamos em duas finais, mas uma perdemos e outra ganhamos. Sempre falo que o ambiente é fundamental, e o Felipão soube levar esse ambiente tranquilamente, soube levar os grandes nomes, unir o grupo, com todos, então o ambiente era muito legal", disse Rivaldo.