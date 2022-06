Conselho Deliberativo do Grêmio aprovou a entrada do clube na Libra - Márcio Neves/Grêmio

Publicado 30/06/2022 14:18

O Grêmio acertou sua entrada na Liga do Futebol Brasileiro (Libra) após aprovação de seu Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária. O clube gaúcho será o 14º integrante do grupo, que conta ainda com Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, RB Bragantino, Guarani, Ituano, Ponte Preta, Novorizontino e Cruzeiro.

Apesar de ter discordâncias com alguns pontos defendidos pela Libra, o Grêmio acredita que a melhor opção é se unir primeiro para depois discutir possíveis mudanças. A postura é inversa a de outros 25 clubes das Séries A e B - entre eles Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR e Internacional -, que se juntaram para formar a Liga Forte Futebol do Brasil, oficializada nesta semana.



O principal ponto da discórdia entre os dois grupos para a união e organização do Brasileirão a partir de 2025 diz respeito à divisão da receita com os direitos de transmissão de TV. Enquanto a Libra deseja o rateio em 40% de forma igualitária, 30% variável por desempenho e 30% por engajamento e audiência, a Liga Forte Futebol deseja inicialmente 50%, 25% e 25%, com possibilidade de negociação.