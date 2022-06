Marlon pode deixar o Shakhtar Donetsk - Foto: Sergei Supinsky/AFP

Marlon pode deixar o Shakhtar DonetskFoto: Sergei Supinsky/AFP

Publicado 30/06/2022 14:32

Rio - Revelado nas categorias de base do Fluminense, Marlon entrou na mira de três clubes italianos para a próxima temporada. De acordo com o portal "Lance!", o zagueiro, de 26 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas o clube está disposto a negociar a saída do jogador.

Antes disso, o PSV, da Holanda, esteve perto de contratar o zagueiro. No entanto, o clube holandês ofereceu um contrato por empréstimo e com opção de compra para 2023 no Shakhtar Donetsk. O desejo de Marlon é de cumprir longo vínculo, onde possa ter garantia de que esteja nos planos da diretoria para a próxima temporada.

Marlon tem passagens pelo Sassuolo, da Itália, onde se destacou e se transferiu para a Ucrânia. O mercado de transferências para zagueiros vive grande momento no território italiano, uma vez que Skriniar pode sair da Inter de Milão e seguir novos passos no PSG, da França, e Bremer pode deixar o Torino para defender o Nerazzurri.