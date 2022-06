Douglas Baggio imita a comemoração de Gabigol após marcar contra o Vasco da Gama - Guilherme Videira/Novorizontino

Publicado 30/06/2022 15:23

Rio - O Vasco da Gama acabou sendo derrotado para o Grêmio Novorizontino, na última quarta-feira (29), e encerrou sua invencibilidade na Série B. Um dos autores dos gols da equipe do interior de São Paulo, o atacante Douglas Baggio, cria da base do Flamengo, aproveitou para provocar o rival de seu ex-clube. Na vibração após seu tento, o jogador imitou a famosa comemoração de Gabigol. Veja o gol do atacante:

Douglas Baggio amplia para o Novorizontino.



Novorizontino 2x0 Vasco pic.twitter.com/CuJb4kg6VC — ReservadoFnGols (@GolsReservaFN) June 30, 2022

Douglas Baggio defendeu o Flamengo entre 2010 e 2016, alternando entre a equipe de base e a profissional. Aos 27 anos, o atacante também passou por Luverdense, Ceará, Mirassol, Boa Esporte, Brasil de Pelotas, Santo André, Goiás e o Grêmio Novorizontino, seu atual clube.

Com a vitória, o Novorizontino chegou aos 20 pontos, alcançando a oitava colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama permaneceu com 30 pontos, na segunda posição. O Cruz-maltino, agora, se prepara para enfrentar o Sport, no domingo (03), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Tigre enfrentará o Náutico, no sábado (02), às 18h30, nos Aflitos.