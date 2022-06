Juninho foi o grande destaque do Botafogo - Sátiro Sodré/Botafogo

Publicado 30/06/2022 17:20 | Atualizado 30/06/2022 18:10

Rio - O Botafogo iniciou sua trajetória no Brasileirão de Aspirantes com boa vitória sobre o Sport, por 4 a 2, de virada, no Estádio Luso Brasileiro. Os gols da equipe comandada por Lucio Flávio foram marcados por Juninho, Ênio, Bruno e Sérgio. Na outra partida do grupo, o Fluminense superou o Náutico fora de casa por 2 a 0, com gols de John Kennedy e Samuel.

O começo de partida na Ilha do Governador foi ruim para o Botafogo, ainda longe do entrosamento ideal para a sequência do chamado 'Time B' do Alvinegro na temporada. Com duas falhas pelo lado esquerdo, o Sport abriu 2 a 0.

Contudo, ainda na primeira etapa, JP Galvão recuperou bola na entrada da área adversária e Juninho apenas deslocou o goleiro Saulo, ex-jogador do Glorioso, para diminuir.

Já na segunda etapa, contanto com a expulsão de um atleta da equipe pernambucana, o Botafogo empatou com Ênio, em boa trama construída por Vinícius Amaral, virou com Bruno após belo cruzamento de Juninho, e ampliou com Sérgio, livre dentro da área para aproveitar o rebote do arqueiro rubro-negro.

No outro jogo do grupo, o Fluminense bateu o Náutico pelo placar de 2 a 0 nos Aflitos. Os gols do Tricolor das Laranjeiras foram marcados pelo atacante John Kennedy, que se juntou ao plantel sub-23 por estar suspenso do duelo do time principal com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, e Samuel.

Na próxima quinta-feira (07/7), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela segunda rodada do Grupo C do Brasileirão de Aspirantes.