Neymar não fez boa temporada pelo PSG - Foto: Divulgação/PSG

Neymar não fez boa temporada pelo PSGFoto: Divulgação/PSG

Publicado 30/06/2022 17:26

Com futuro incerto, Neymar pode ter um aliado de peso para sua permanência no PSG. Recém-contratado, o técnico Christophe Galtier tem planos para utilizar o brasileiro como meia, municiando o ataque que seria formado por Messi e Mbappé, num esquema com três zagueiros. A informação é do canal francês Cnews.

Substituto de Mauricio Pochettino para a próxima temporada, Galtier estaria "ciente das qualidades e acredita que um Neymar em grande forma seria um trunfo inegável para alcançar os objetivos do clube". Entretanto, ele pode precisar convencer a diretoria do PSG.



Nesta semana, o jornal espanhol 'El País' publicou que o clube francês já teria comunicado o brasileiro de que não conta mais com ele. A decisão, segundo a publicação, deve-se ao novo perfil traçado pelo PSG para os jogadores do elenco, o qual o brasileiro não se adequa.



Outro motivo também seria uma conversa entre os dirigentes do clube e Mbappé, que ganhou carta branca para opinar sobre o elenco após a renovação de contrato. Pesa contra Neymar casos de "indisciplina sistemática na rotina de treinos e de recuperação".



Neymar também não está satisfeito com a situação, mas não pretende facilitar uma saída, já que tem contrato até 2027, após uma renovação automática. A imprensa europeia já vem apontando possíveis novos destinos para o camisa 10 e um dos interessados seria o Milan, da Itália.