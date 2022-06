Richarlison foi vendido ao Tottenham por 50 milhões de libras - Reprodução

Publicado 30/06/2022 12:29

Após negociação acelerada , o Everton acertou a venda de Richarlison ao Tottenham, da Inglaterra. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências europeu, a transação custou 50 milhões de libras (cerca de R$ 315 milhões), além de possíveis 10 milhões de libras (aproximadamente R$ 64 milhões) em bônus adicionais futuros. O jogador deve passar por exames médicos no Brasil nesta quinta-feira.

Contudo, de acordo com Romano, o Tottenham teve risco de perder o atacante até o último momento antes do acordo final. O Chelsea, rival londrino, montou uma operação e estaria disposto a oferecer R$ 60 milhões de libras (R$ 378 milhões), preço mínimo que o Spurs gostaria de negociar o brasileiro para cobrir prejuízos do clube. Mas já era tarde, uma vez que o jogador já estava fechado com o time comandado por Antoine Conte.

Revelado pelo América Mineiro, Richarlison despontou no futebol com a camisa do Fluminense e foi direto para a Inglaterra. O brasileiro atuou por uma temporada pelo Watford, indo para o Everton em seguida, clube em que jogou 152 partidas, marcou 53 gols e deu 14 assistências.

O Fluminense terá um reforço nos cofres com a venda do atacante por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. Já que Richarlison atuou por duas temporadas (2016 e 2017), a porcentagem de lucro do Tricolor é de 1% do valor negociado, cerca de R$ 3,1 milhões.