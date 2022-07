Reinier - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 02/07/2022 15:36

Rio - O Benfica encaminha a contratação por empréstimo de Reinier para a próxima temporada, segundo informação do "As" e confirmada pelo LANCE!. No entanto, a situação só deve ser definida nos próximos dias, pois há detalhes a serem resolvidos.

Os clubes discutem se o empréstimo do jogador será válido por uma ou duas temporadas. Além disso, os portugueses querem saber se haverá uma cláusula de compra ao fim do acordo. O atleta tem contrato com os merengues até 2026.

O Benfica espera que o salário de Reinier seja repartido com o Real Madrid, mas essa é outra questão que ainda está indefinida. O entorno da joia de 20 anos conversa com os espanhóis para que o negócio ande mais rapidamente.



Nos últimos dois anos, o meia-atacante esteve emprestado junto ao Dortmund. Sem espaço no clube merengue por conta da ausência de vagas para extracomunitários, o jovem irá buscar um outro caminho para ter ritmo de jogo.