Publicado 02/07/2022 12:24

Rio - Alvo de clubes da Série A, o meia-atacante, de 32 anos, Alex Teixeira rescindiu seu contrato com o Besiktas, da Turquia, e está livre no mercado. Ex-Vasco, o jogador atuou por muitos anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, depois passou por Jiangsu FC, da China, até chegar no clube turco.

De acordo com o portal turco "Cumhuriyet", em junho e antes da rescisão, o jogador teria recusado o Corinthians e estaria encaminhando um acerto com o Palmeiras. Vasco e Grêmio também teriam mirado na contratação de Alex Teixeira, mas o fato de estarem disputando a Série B, acabou inviabilizando o acordo com o atacante.

O anúncio da rescisão de contrato do jogador brasileiro foi divulgada na manhã deste sábado pelo clube turno em suas redes sociais. A equipe agradeceu os serviços prestados durante o período de vestiu a camisa do Besiktas.

"Rescindimos nosso contrato com o jogador de futebol brasileiro Alex Teixeira por mútuo acordo. Gostaríamos de agradecer a Alex Teixeira, que demonstrou compreensão em linha com os interesses do nosso clube, por seus serviços e desejar-lhe sucesso em sua futura carreira no futebol", pontuou a postagem.

