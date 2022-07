Luva de Pedreiro está de casa nova após acertar com Falcão - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 20:53

Rio - Agora agenciado por Falcão, lenda do futsal, Luva de Pedreiro já alcança novos objetivos na carreira. Nesta sexta-feira, o 'Fantástico' divulgou que o influenciador já se mudou para um novo endereço, no litoral de Pernambuco. A reportagem completa vai ao ar no domingo.



A nova residência de Iran Ferreira foi alugada com ajuda dos novos empresários, que trabalham com Falcão. Acompanhado do pai e da mãe, Luva de Pedreiro, que morava em Quinjigue, no interior da Bahia, recebeu as chaves do novo imóvel nesta sexta-feira.



- Casa pesada. A casa é magnífica, até me perdi de tão grande (risos) - comentou Luva de Pedreiro. O influenciador, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais, acertou com os novos empresários na última terça-feira.



Antes, Iran Ferreira era agenciado por Allan Jesus, mas nas últimas semanas, a relação entre os dois ficou conturbada. O influenciador chegou a fazer uma live no Instagram dizendo que não faria mais vídeos, mas voltou atrás. No dia seguinte, parou de seguir o ex-agente.