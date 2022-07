Cafu - Agência Brasil

CafuAgência Brasil

Publicado 01/07/2022 19:19

Rio - Restando menos de 150 dias para a Copa do Mundo, muitos brasileiros vivem na expectativa do Mundial do Catar. Para relembrar os 20 anos do pentacampeonato, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), organizou um evento, na última quinta-feira (30), para comemorar o título, em uma cerimônia que contou com alguns jogadores do elenco de 2002. Uma das principais figuras do título, o capitão Cafu comentou sobre os momentos vividos na conquista, e opinou sobre quem deve ser o capitão da seleção brasileira no Catar.

Conversei com o Cafu sobre quem deveria ser o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. pic.twitter.com/G27iblT2I4 — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) July 1, 2022

Cafu foi perguntado sobre como se sentia no encontro dos jogadores após os 20 anos do Penta. De forma humorada, o ex-jogador respondeu que "se sentia mais velho". Em seguida, disse ter muito orgulho do título e prazer em se reencontrar com os seus ex-companheiros

"Me sinto mais velho. As costas travando, os joelhos quebrando. Mentira (risos). Sinto muito orgulho, muita felicidade, satisfação. Prazer em ser campeão do Mundo, uma honra de ter trazido essa taça para o nosso país", comentou.

Em seguida, o ex-capitão foi questionado sobre qual foi o momento mais marcante na conquista do Pentacampeonato. Direto, ele respondeu que foi quando levantou a taça do Mundial.

"O momento de levantar a taça de campeão do mundo", disse.

Cafu também falou sobre a possibilidade do hexacampeonato, e disse que a seleção brasileira possui chances de garantir o título.

"Estamos perto, tem chance. A seleção está muito bem, espero que realmente possa trazer mais esse título pra nossa seleção", argumentou o ex-capitão.

O ex-lateral-direito também falou sobre a questão de Daniel Alves, que está de saída do Barcelona, e, restando menos de cinco meses para a Copa, ficará livre no mercado.

"Eu espero que ele possa arrumar um time mais rápido possível, é óbvio. Jogador que não está jogando dificilmente o Tite irá convocar. Mas a gente espera que ele possa sim arranjar um time o mais rápido possivel, porque ele é uma peça muito importante não só na seleção brasileira mas no esquema do Tite também."

Por último, Cafu falou sobre quem deve ser o capitão da seleção brasileira no Catar.

"Quem o Tite decidir. A decisão vai ser dele. Quem ele decidir, pra nós estará perfeito", finalizou Cafu.