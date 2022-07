Camp Nou passará por reformas - Divulgação

Camp Nou passará por reformasDivulgação

Publicado 01/07/2022 18:53

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira que seu estádio terá uma novidade em seu nome. A casa da equipe culé a partir deste dia 1 de julho se chamará "Spotify Camp Nou". Os Naming Rights da empresa no estádio são parte do acordo de patrocínio entre as duas partes.



Além disso, a empresa será a patrocinadora master tanto da equipe masculina, quanto do time feminino. Será a primeira vez na história, que ambas as equipes terão o mesmo patrocínio na camisa.

Segundo a rádio catalã "RAC1", a empresa pagou mais 160 milhões de euros (R$ 838,86 milhões) para ter seu nome no estádio pelas próximas 12 temporadas e 60 milhões de euros (R$ 314,57 milhões) por temporada para ter sua logomarca exibida na camisa azul-grená.



A empresa anunciou que a parceria com o clube também serve para levar grandes artistas e bandas do mundo para fazer shows no estádio.