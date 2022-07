Goleiro Marcelo Pitaluga em ação pela sub-23 do Liverpool - Andrew Powell/Liverpool F.C

Publicado 01/07/2022

Rio - O goleiro Marcelo Pitaluga, de 19 anos, será emprestado pelo Liverpool para o Macclesfield, da oitava divisão inglesa. O clube inglês anunciou o empréstimo do jogador, que foi revelado pelo Fluminense, nesta sexta-feira (1) para a próxima temporada. Além disso, será a primeira experiência do arqueiro em um empréstimo na Inglaterra.

O jovem goleiro atuou com a equipe do Sub-23 e foi relacionado quatro vezes para o time profissional do Liverpool na temporada. Pitaluga está no clube inglês desde outubro de 2020 após ser vendido pelo Fluminense.

Fundado em 1874, o Macclesfield é um dos clubes mais antigos da Inglaterra. No entanto, foi à falência em 2020, quando estava atuando na quarta divisão inglesa. O clube foi refundado com o nome de Macclesfield Town e reiniciou a trajetória no futebol inglês. Na última temporada, a equipe conquistou a nona divisão.