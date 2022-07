Ronaldo Fenômeno - Divulgação/AFP

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou na quinta-feira passada (30) um evento em homenagem aos 20 anos da conquista do pentacampeonato mundial. Na festividade, alguns dos jogadores que participaram do título Mundial de 2002 estiveram presentes. Entre eles, Ronaldo Fenômeno, autor dos dois gols do Brasil sobre a Alemanha na final do Mundial, esteve presente e falou com a imprensa sobre diversos assuntos.

Perguntado sobre as expectativas para o Copa do Mundo do Catar, Ronaldo foi claro e disse que, caso Neymar chegue em boas condições para o Mundial, o Brasil terá grande chances de conquistar o hexacampeonato.

"Acho que a Seleção chega como favorita, e acho que se o Neymar chegar 100% fisicamente nós vamos ter grandes chances de sermos campeões", disse.

Ronaldo também comentou sobre a situação de Neymar, que pode estar de saída do Paris Saint-Germain

"Eu não sei realmente o que está acontecendo nesta situação. Não acredito que o PSG abra mão dele. De qualquer maneira o Neymar é um craque e não vai ter problema de encontrar um clube pra ele", comentou.

Em seguida, o Fenômeno foi perguntado se o Cruzeiro tinha recursos para contratar o atacante

"Não, nós estamos com problemas demais", brincou.

O ex-atleta de Cruzeiro e Corinthians também falou sobre os momentos vividos durante o Mundial de 2002, e destacou a emoção de reencontrar o grupo Pentacampeão.

"Muitas lembranças. Acho que a trajetória desde a lesão, com esse sonho de disputar a copa novamente, chegar lá e ser artilheiro e campeão. Hoje vai ser realmente um dia com muitas emoções, relembrar tudo isso vai ser incrivel, mas acho que o mais importante vai ser a resenha, vamos colocá-la em dia com grandes amigos que não vejo a muito tempo, e vai ser bacana", disse.

Ronaldo também foi perguntado sobre a questão da seleção brasileira não ter um camisa nove fixo. O Fenômeno foi direto e disse que o Brasil possui grandes nomes que podem assumir a posição. Além disso, destacou a participação de Neymar jogando como centroavante.

"Não se trata de preferência, mas acho que sim temos grandes nomes para a seleção brasileira, como Gabriel Jesus, Richarlison e Gabigol. Temos muitas opções e acho que o Tite vai ter uma dor de cabeça para convocar os seus preferidos", disse, antes de completar:

"Eu não sou o treinador, mas o Neymar é tão craque que ele jogaria em qualquer posição", finalizou Ronaldo.