Técnico Tite cumprimenta Ednaldo Rodrigues, presidente da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/07/2022 15:33 | Atualizado 01/07/2022 15:57

Rio - No começo do ano, o técnico Tite anunciou que deixaria o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Sabendo disso, a tendência é de que dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comecem a se movimentar nos bastidores para procurar um novo treinador. Durante o evento em homenagem aos 20 anos do Pentacampeonato, na última quinta-feira (30), o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, conversou com a reportagem do DIA sobre o futuro novo técnico da seleção.

Perguntado se já havia algum nome em mente para assumir a vaga que será deixada por Tite, Ednaldo disse que estas decisões só terão tomadas após a Copa do Mundo.

"O foco nosso é a Copa do Mundo, e o trabalho para chegar ao hexacampeonato. Tudo com relação a uma situação como essa, só pós-Copa do Mundo", disse o presidente da CBF.

Em seguida, Ednaldo falou sobre a possibilidade de um treinador estrangeiro assumir o comando da seleção brasileira.

"Nenhum preconceito que tenha que ser estrangeiro, nenhum preconceito que tenha que ser brasileiro. A gente quer ter um comando que seja vitorioso", finalizou Ednaldo Rodrigues.