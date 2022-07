Relação com Thiago Silva e Tuchel pode convencer Neymar a trocar PSG pelo Chelsea | Esporte | O Dia

Thiago Silva e Neymar - AFP

Publicado 01/07/2022 15:30

Rio - Na lista de transferências do PSG, Neymar teria deixado claro ao clube francês que não tem interesse em mudar de clube. Porém, a proximidade com Thiago Silva e Thomas Tuchel podem fazer com que o camisa 10 da Seleção mude de ideia e tope acertar com o Chelsea. As informações são da "ESPN".

Neymar atuou durante algumas temporadas ao lado do zagueiro, que defende o clube inglês. Além disso, Tuchel, comandante dos Blues, dirigiu o PSG na temporada de 2019/2020. Os dois seriam pilares que podem convencer o atacante a aceitar a proposta do clube londrino.

Com a saída de Roman Abramovich, Todd Boehly assumiu o comando do Chelsea. O empresário busca uma contratação de impacto para iniciar bem sua trajetória nos Blues. Neymar seria considerado o nome perfeito para uma grande repercussão no clube inglês.

Além de Neymar, o Chelsea também negocia a contratação de Raphinha. O atacante defende o Leeds United e vem sendo, ao lado do craque do PSG, e de Thiago Silva, titular da seleção brasileira de Tite.