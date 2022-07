Mário Bittencourt e Rodolfo Landim formalizaram parceria nesta sexta-feira - Foto: Divulgação/Fluminense

Mário Bittencourt e Rodolfo Landim formalizaram parceria nesta sexta-feiraFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 01/07/2022 13:41

Rio - Fluminense e Flamengo, parceiros da gestão do Maracanã desde 2019, formalizaram os termos da nova parceria para participarem da licitação do estádio. O compromisso foi firmado na manhã desta sexta-feira em reunião entre os presidentes dos dois clubes, Mário Bittencourt e Rodolfo Landim.

Na atual concessão, o Fluminense atua no Maracanã como interveniente, um terceiro que intervém no contrato para tomar ciência dele e anuir com seus termos. Nos novos termos, os clubes serão sócios caso sejam vencedores na licitação. A previsão é de que o editorial para a nova licitação seja publicado ainda neste mês de julho e que todos os trâmites sejam concluídos até o fim do ano.

No antigo contrato, o Fluminense entrou como interveniente do Flamengo na gestão do Maracanã por conta de na assinatura do contrato em 2019 não ter as Certidões Negativas de Débito (CND). Por isso, não podia negociar ou assinar contratos com o governo.