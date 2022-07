Neymar não fez boa temporada pelo PSG - AFP

Publicado 01/07/2022 13:29

Após a informação de que o Chelsea seria um possível destino para receber Neymar, ex-jogadores dos Blues questionaram uma possível chegada do camisa 10 da Seleção Brasileira ao clube londrino, taxando como a formação de um 'circo'.



Na manhã desta sexta-feira, a "ESPN" apontou que Chelsea é o principal candidato para receber o jogador do PSG, uma vez que Todd Boehly, novo proprietário dos Blues, busca uma contratação de impacto. A informação não agradou alguns ex-jogadores dos Blues



O ex-meia Craig Burley, que jogou por muitas temporadas no Chelsea e também pela seleção da Escócia, vê o clube londrino virando um "circo".



"O que o Chelsea virou ano passado? Um circo. Com a entrevista do Lukaku e todas aquelas besteiras. Eles estavam no topo, lutando pela Premier League, e aí tivemos as sanções. Não é culpa do Chelsea, mas de certa forma é. Tudo virou um grande circo", ressaltou.



O escocês continua sua explicação, apontando o brasileiro como um membro de uma trupe:



"E se eles querem que isso continue, traga o Neymar. Ele pode andar com o trapézio enquanto os outros viram bala de canhão. E todos podem rir, fazer piada e pagar a grana. É isso que vai virar. Não (contrataria Neymar), nunca em 100 anos, desculpe", completou.



Outro a se manifestar sobre o atacante foi Frank Lebuf, ex-atleta do Chelsea e da seleção francesa. Segundo ele, o técnico Thomas Tuchel não possuí uma boa relação com Neymar desde os tempos de PSG. Além disso, o ex-defensor enxerga o brasileiro sem qualquer consistência em campo e que não seria um reforço interessante para a disputa da Premier League.



"Me contaram que ele (Thomas Tuchel) tinha problemas com o Neymar (...) Não vejo o Tuchel querendo essa chegada, já que ele não conseguiu controlar o vestiário (no PSG) por causa da atitude de alguns jogadores, um deles certamente foi Neymar (...) Acho que ninguém quer pagar mais de 100 milhões de euros pelo Neymar (...) É o Neymar do Barcelona? Tenho dúvidas. Ou é o Neymar que vimos nos últimos três anos com muitas lesões, ausências e nenhuma consistência", declarou Lebu.

Nesta semana, o jornal 'El País' revelou que o Paris Saint-Germain notificou o atacante brasileiro Neymar de que ele está fora dos planos da equipe. O time francês, inclusive, já sinalizou ao mercado o desejo de negociar o seu camisa 10.



Na última sexta-feira, uma cláusula de renovação automática no acordo entre PSG e Neymar foi ativada, fazendo com que o contrato do atleta se estenda até 2027. O jogador chegou ao time da Ligue 1 em 2017, mas não conseguiu conquistar uma Champions League, principal sonho do presidente Nasser Al-Khelaifi e dos torcedores.