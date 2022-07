Mychelle Johnson acusa Miles Bridges de agressão - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2022 12:35 | Atualizado 01/07/2022 15:57

Rio - Mychelle Johnson, mulher de Miles Bridges, jogador do Charlotte Hornets, da NBA, utilizou as redes sociais para tornar público imagens e um depoimento que ela alega ter sofrido do marido. Em texto publicado no Instagram, a mulher afirma ter sido "abusada de todas as maneiras possíveis". De acordo com a TMZ, Bridges foi preso por violência doméstica, pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi liberado após após pagar uma fiança de R$ 680 mil.

Mychelle Johnson revelou ter sofrido concussão, fraturas no nariz e no pulso e vários outros traumas. Ela também divulgou o boletim de ocorrência registrado contra o jogador nas redes sociais. "Odeio que tenha chegado a esse ponto, mas não posso mais ficar em silêncio. Eu permiti que alguém destruísse minha casa, abusasse de mim de todas as maneiras possíveis e traumatizasse nossos filhos pelo resto da vida", relatou.

Johnson e Bridges começaram a namorar por volta de 2016. Eles têm dois filhos. Após o ocorrido, ambos apagaram qualquer foto deles juntos de seus perfis no Instagram. Mychelle citou os ferimentos que teria sofrido do marido. "Um nariz e um pulso fraturados, tímpano rasgado, músculos rasgados no meu pescoço de ser sufocada até eu apagar e uma grave concussão. Não preciso de simpatia, só não quero que isso aconteça com mais ninguém, que essa pessoa receba ajuda. Meus filhos merecem melhor", acrescentou.

Confira na íntegra a publicação de Mychelle Johnson:

"Odeio que tenha chegado a esse ponto, mas não posso mais ficar em silêncio. Eu permiti que alguém destruísse minha casa, abusasse de mim de todas as maneiras possíveis e traumatizasse nossos filhos pelo resto da vida.



Dói meu coração porque sempre tive esperança e tanto amor, e por mais assustador que isso seja para mim, é hora de me defender. Não vou mais ficar em silêncio para proteger os outros porque eu valorizo a mim e meus filhos mais do que a 'imagem' de qualquer um. Um nariz fraturado, pulso, tímpano rasgado, músculos rasgados no meu pescoço de ser sufocada até eu apagar e uma grave concussão.



Não preciso de simpatia, só não quero que isso aconteça com mais ninguém, só quero que essa pessoa receba ajuda, meus filhos merecem melhor. Isso é tudo o que eu quero. Dói, tudo dói, essa situação dói, o mais importante eu estou com medo e sofrendo pelos meus filhos que foram testemunhas de tudo. Por favor, respeite a privacidade da minha família e pare com os rumores e alegações repugnantes."