Benjamin Back, o Benja - Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 14:59

Rio - Um dos maiores nomes da crônica esportiva chegou a um dos principais portais do país. Na próxima quarta-feira (6), a partir de meio-dia, estreia o " Papo Reto ", novo programa do jornalista Benjamin Back , o Benja , no iG . Com transmissão no Youtube e na Twitch , a atração vai ao ar trazendo o melhor debate sobre as rodadas. "A gente vai fazer, como eu sempre fiz, futebol para o povo. Não tem rodeios, não tem mimimi. É futebol raiz", avisa Benja.



O projeto vai estrear três vezes por semana, às segundas, às quartas e às quintas-feiras , e vem cheio de novidades. Uma dela é o time de participantes fixos do programa, que serão mantidos em sigilo até o "Papo Reto" ir ao ar. "Vai ser um timaço , mas é surpresa" , diz.



Ao vivo e com uma hora de duração, o programa também terá também a interação constante com o público por meio das plataformas sociais. Afinal, é para ele que tudo foi pensado.



"Falam de futebol de forma chata. Querem utilizar termos que o povo não entende, falar de forma professoral. Não sei por que essa insistência", comenta Benja. "Tem cara que fala e parece que você tá vendo a Nasa projetando um foguete", completa.



A estreia de Benja não é a única novidade de julho no Portal iG . Ainda neste mês, vai ao ar o "Se Liga" , jornal ao vivo com as principais notícias que o internauta precisa saber para começar o dia bem-informado. A atração terá o comando da jornalista Aline Willik , além de novos colunistas e lives com a equipe da redação.