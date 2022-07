Luiz Henrique - Divulgação / Betis

Publicado 01/07/2022 13:00

Rio - Após se despedir do Fluminense na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, Luiz Henrique foi anunciado como reforço do Betis. O jogador, de 21 anos, assinou contrato até junho de 2028 com o novo clube. A operação envolvendo a transferência do jovem poderá fazer o Tricolor lucrar até 13 milhões de euros (cerca de R$ 71,94 milhões). O Flu manteve 15% dos direitos do atacante.

Luiz Henrique fez sua estreia como profissional pelo Fluminense em 2020. Ele conseguiu se destacar na reta final do Brasileiro e terminou a temporada como titular. Após oscilar principalmente na disputa da Libertadores do ano passado, o atacante se tornou o principal jogador do clube carioca no segundo semestre do ano passado.

No total, Luiz Henrique vestiu a camisa do Fluminense em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele deixou o Tricolor tendo conquistado o título do Campeonato Carioca de 2022.