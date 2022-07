Natalia Rodrigues é noiva de Raphinha - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2022 10:00

Rio - Na mira do PSG, do Chelsea e do Barcelona, o atacante Raphinha, de 24 anos, vem sendo notícia diariamente nos principais jornais europeus. No entanto, o "The Sun" preferiu destacar uma pessoa ligada ao atleta nas suas páginas. A beleza de Natalia Rodrigues, sua noiva, foi exaltada pela publicação britânica nos últimos dias.

O jogador da seleção brasileira pediu a jovem, de 23 anos, em casamento no fim do ano passado. Além do relacionamento dos dois e da beleza de Natalia, a publicação também destacou o fato dela ter quase 40 mil seguidores nas redes sociais.

Raphinha está mais perto de trocar o Leeds United pelo Chelsea. Raphinha teria interesse maior de defender o Barcelona e a situação ainda está indefinida. O jogador tem sido titular da Seleção convocada por Tite.