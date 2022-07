Richarlison - Divulgação / Tottenham

Richarlison Divulgação / Tottenham

Publicado 01/07/2022 09:30

Inglaterra - O atacante Richarlison foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Tottenham para a temporada 2022/2023. Após quatro anos jogando pelo Everton, clube no qual conquistou a torcida marcando 53 gols em 152 jogos, o atacante de 25 anos assinou contrato com a nova equipe e firmou um vínculo válido até junho de 2027.

Antes de anunciá-lo, o clube londrino publicou em suas redes sociais uma foto de um pombo, apelido de Richarlison por causa de suas celebrações após gols, pousado sobre uma estátua de um galo, símbolo do Tottenham. O Everton também se manifestou sobre a transferência e se despediu do jogador. "Todos no Everton gostariam de agradecer a Richarlison por seu serviço e compromisso durante seu tempo no clube".

Os valores da negociação não foram revelados, mas, de acordo com jornalista Fabrizio Romano, principal especialista do mercado de transferências da Europa, o time londrino pagou cerca de 50 milhões de libras (R$ 318 milhões) pelo brasileiro. Além disso, o acordo envolveria US$ 10 milhões adicionais (R$ 63 milhões) em bônus futuros.

No Everton, a saída de Richarlison já era vista como inevitável. Ele chegou a estar na mira do Chelsea, mas preferiu se juntar ao elenco comandado por Antonio Conte, na companhia de outros brasileiros que já estão por lá: Emerson Royal e Lucas Moura. Com a mudança de time, o atacante vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira, no mesmo ano em que deve disputar sua primeira Copa do Mundo.

O atacante se torna o terceiro atacante brasileiro a movimentar a janela de transferências do futebol inglês. Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal, e Raphinha, próximo de acertar com o Chelsea após deixar o Leeds, são os outros casos de movimentações entre os clubes da Inglaterra na última semana.

Richarlison foi revelado pelo América-MG e jogou pelo Fluminense, antes de se transferir para o Watford na temporada 2017/18. No Everton desde 2019, viveu momentos de boas campanhas e disputas contra o rebaixamento.