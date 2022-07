Salah renova contrato com Liverpool até 2025 - Foto: Divulgação/Liverpool

Publicado 01/07/2022 14:32

Rio - O Liverpool anunciou a renovação de contrato com Mohamed Salah, de 30 anos, em suas redes sociais nesta sexta-feira (1). No entanto, o clube inglês não divulgou o período do novo vínculo com o atacante egípcio. De acordo com a imprensa europeia, o acordo vai até junho de 2025.

"Eu me sinto ótimo e animado para vencer mais troféus pelo Liverpool. É um dia feliz para todos. Renovar leva tempo, mas tudo está resolvido. Agora é focar no que vem pela frente. O time só cresceu nos últimos anos. Acredito que estamos em condições de lutar por tudo, tivemos novas contratações. Só temos que continuar trabalhando duro", afirmou Mohamed Salah aos canais oficiais do Liverpool.



Salah está de férias em Mykonos, na Grécia, mas recebeu a delegação do Liverpool para acertar os últimos detalhes da renovação. O atacante publicou uma foto em alusão ao novo vínculo nas redes sociais. Além disso, a imprensa europeia também afirma que o jogador se tornou o atleta mais bem pago da história do clube inglês, com vencimentos perto de 400 mil libras por semana (R$ 2,5 milhões).