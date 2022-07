Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de MuniqueAFP

Publicado 01/07/2022 15:21

Rio - O Barcelona teve mais uma proposta recusada pelo Bayern de Munique pela contratação de Lewandowski. O atacante tem o desejo de atuar pela equipe blaugrana, mas depende da negociação entre as partes, já que tem contrato com os bávaros até 2023. Segundo o jornal ‘Bild’, não descartam a possibilidade do polonês se rebelar e não se reapresentar ao clube.



Apesar da negociação com o Barcelona, Lewandowski segue sendo jogador do Bayern de Munique até junho de 2023, como está no contrato. Assim, o atacante deve se reapresentar ao clube no dia 12 de julho, para o início da temporada.



Lewandowski já deixou claro que não quer mais seguir no Bayern de Munique. O clube, por sua vez, faz jogo duro para liberar o atacante e pede no mínimo 50 milhões de euros pela transferência. O Barcelona teria oferecido 40 milhões de euros, mais cinco milhões de bônus variáveis - o que não atendeu ao pedido dos bávaros.



Ainda segundo o jornal, Lewandowski teria se encontrado com Xavi, treinador do Barcelona, e revelado que está ‘louco’ por vestir a camisa do clube espanhol na próxima temporada.